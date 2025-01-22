В Киеве арестовали генерал-лейтенанта Горбенко из-за провала обороны ВСУ

В Киеве на 2 месяца арестовали генерал-лейтенанта ВСУ Артура Горбенко, который был задержан в рамках уголовного дела о провале украинской обороны на территории Харьковской области.

«Печерский райсуд Киева избрал генерал-лейтенанту Артуру Горбенко меру пресечения: два месяца под стражей с залогом в 25 млн гривен (595 тыс. долларов-ред.)», — пишет украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

О задержании украинского генерал-лейтенанта Артура Горбенко стало известно в мае прошлого года. По версии следствия, халатность высокопоставленного офицера ВСУ привела к потере бойцов, вооружений и территорий на севере Харьковской области.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорах по урегулированию конфликта Киев не согласится на сокращение ВСУ в пять раз.