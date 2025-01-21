Зеленский отверг идею сокращения ВСУ в пять раз

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не согласится на сокращение ВСУ в пять раз, сообщает ТАСС .

Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Во время своей речи он заявил, что от Украины на переговорах по урегулированию конфликта могут потребовать сократить армию.

По словам украинского лидера, Киев не поддержит такую идею. Зеленский заявил, что сокращать ВСУ в пять раз он не собирается.

«Мы не дадим этого сделать», — сказал Зеленский.

Ранее Зеленский под угрозой санкций обязал юношей вставать на учет в ТЦК. В случае нарушения закона гражданину грозит штраф от 410 до 616 долларов (17-25,5 тыс. гривен).