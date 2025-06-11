В Кашире волонтерам передали основы для плетения маскировочных сетей

Штаб городского округа Кашира по отправке гуманитарной помощи бойцам в зону специальной военной операции снова поддержал каширских волонтеров. В преддверии Дня России были закуплены и переданы волонтерским организациям основы для плетения маскировочных сетей, сообщила пресс-служба администрации городского округа Кашира.

Каждое из 21 изделия имеет размер 3 м на 59 м, а общая длина составляет 1239 м. За оказанную помощь от имени всех добровольцев главу городского округа Кашира, секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Михаила Шувалова поблагодарила руководитель и координатор проекта «ZOV сердца Кашира-8» Елена Буравцева.

Она сказала, что маркировочные сети очень ждут на передовой, а волонтёры стараются изготовить их как можно больше. Свыше 100 сетей в этом году отправлены за ленту только из Кашира-8.

Михаил Шувалов отметил, что штаб по отправке гуманитарной помощи бойцам в зону СВО поддерживает волонтеров, которые своими руками плетут сети и в каждое средство маскировки вкладывают частицу сердца. Он высоко оценил заботу волонтёров о воинах, находящихся в зоне специальной военной операции.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.