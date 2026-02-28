В Кашире открыли Парту Героя, посвященную участнику СВО Юрию Бирюкову

В школе № 2 25 февраля торжественно открыли Парту Героя в честь участника специальной военной операции Юрия Бирюкова. Юрий Алексеевич награжден медалью «За отвагу» посмертно. Он учился в этой школе, о нем напоминают памятная доска и экспонаты в школьном музее, а теперь и Парта Героя. Память о нем останется навсегда в сердцах каширян, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Об этом говорили на торжественной церемонии, обращаясь к родным Юрия Бирюкова, его маме Тамаре Егоровне и брату Виталию Алексеевичу, заместитель глава городского округа Кашира Светлана Троицкая, председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Александр Зотов, настоятель Казанского храма д. Растовцы иерей Даниил Гутов. В мероприятии также участвовали представители администрации округа, депутатского корпуса, общественных организаций, школьники и педагоги.

В зону СВО Юрий Алексеевич отправился добровольцем в январе 2023 года. Он выполнял боевые задачи на территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. В бою 1 июня 2023 года в районе Соледара получил осколочное ранение, несовместимое с жизнью, был доставлен в военный госпиталь Санкт-Петербурга, в котором его не стало 8 июня 2023 года. Похоронен в Кашире.

На Парте Героя Юрия Бирюкова размещена его фотография, информация о фактах его биографии и заслугах. Почетное право первыми сесть за этот ученический стол получили лучшие обучающиеся школы № 2 одиннадцатиклассница Виктория Маркина и десятиклассник Иван Марюшкин, отличившиеся в учебе и школьной жизни.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.