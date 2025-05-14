В Кашире открыли мемориальную доску, посвященную участнику СВО Юрию Бирюкову

В Кашире увековечили память Героя специальной военной операции Юрия Алексеевича Бирюкова, награжденного медалью «За отвагу» посмертно. Торжественная церемония открытия мемориальной доски с его именем прошла в школе № 2, в которой он учился, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Памятная доска находится на 1 этаже здания школы. Право её открыть было предоставлено родным Юрия Алексеевича, матери Тамаре Егоровне Бирюковой и жене Татьяне Борисовне Бирюковой.

В церемонии приняли участие глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов, депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров, председатель Каширской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Михаил Ануров, настоятель храма Петра и Февронии города Каширы протоиерей Виталий Коценко, представители администрации округа, общественных организаций, школьники и педагоги.

– Юрий Алексеевич Бирюков ушел добровольцем в зону специальной военной операции, — подчеркнул Михаил Шувалов. — Он погиб, защищая Родину. Мемориальная доска — это память о нем. Мы должны помнить имена Героев.

В зону СВО Юрий Алексеевич отправился добровольцем в январе 2023 года: прибыл в Донецк. Выполнял боевые задачи на территории Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Его не стало 8 июня 2023 года: скончался от полученных ран. Он не дожил до 51 года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.