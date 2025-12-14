В ходе акции «Подольск помогает» жители собрали более 2 тонн гуманитарной помощи участникам СВО

В ходе акции «Подольск помогает» в городском округе Подольск с 8 по 12 декабря собрали более 2 тонн гуманитарной помощи и отправили участникам специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Огромное спасибо подольчанам за участие в важном деле! Акция „Подольск помогает“ завершилась: жители передали для наших военнослужащих более 2 тонн гуманитарной помощи. Среди собранного — генераторы, шанцевый инструмент, сухие пайки, гигиенические средства, теплая одежда. Все — по заявкам защитников и крайне востребовано», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Он отметил, что люди помогали от души, отнеслись к поддержке ребят с вниманием и заботой. Такие добрые поступки объединяют всех и дают силы бойцам, воодушевляют их на подвиги.

Неравнодушные жители привозили то, что необходимо для обустройства быта и выполнения служебных задач. В том числе тепловентиляторы для обогрева помещений в холодное время года, оборудование для сварки, материалы для теплоизоляции, а также электрический инструмент и бензопилы для военнослужащих.

Волонтерский центр на улице Ульяновых, 1, всегда открыт для тех, кто хочет помочь военнослужащим и их семьям. Финансовую помощь можно оказать через благотворительный фонд «Культурное развитие молодежи г. Подольска».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.