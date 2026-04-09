В Химках провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей

Мастер-класс по плетению маскировочных сетей прошел 8 апреля в ДК «Лунево» в Химках. К акции в поддержку военнослужащих присоединились активисты и жители округа, в том числе лидер движения общественной поддержки Екатерина Калюжная, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участникам рассказали о технологиях изготовления маскировочных сетей, которые помогают скрывать позиции военных от наблюдения противника. Под руководством инструкторов жители нарезали ткань на полоски и вплетали их в основу, создавая маскировочные покрытия.

«Это важное дело, и мы рады видеть столько людей, готовых помочь. Каждый из нас может внести свой вклад в защиту наших солдат», — отметила Екатерина Калюжная.

Мероприятие стало не только практическим занятием, но и площадкой для общения и объединения горожан. Участники выразили готовность продолжать подобные встречи и расширять волонтерскую работу.

«Каждый из нас может внести свой вклад в поддержку наших героев. Это событие — замечательная возможность объединиться и продемонстрировать нашу силу и солидарность», — подчеркнул лидер движения общественной поддержки Антон Блинов.

В Химках жители и общественные организации регулярно собирают и передают гуманитарную помощь военнослужащим, находящимся на передовой. Подобные инициативы направлены на поддержку бойцов и сплочение общества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.