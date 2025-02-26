В Химках прошла патриотическая акция, приуроченная к годовщине начала СВО

В Химках в детском саду «Калейдоскоп» провели патриотическое мероприятие. В рамках встречи родителям и педагогам рассказали о специальной военной операции, а также провели мастер-класс по плетению маскировочных сетей. Лекцию и мастер-класс приурочили к годовщине специальной военной операци, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Участникам встречи напомнили, что СВО была направлена на обеспечение безопасности страны, защиту исторических ценностей и поддержку тех территорий, где сформировались особые культурно-исторические и духовные основы», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

После основной части встречи участники перешли к практическому занятию — мастер-классу по плетению маскировочных сетей. Сети плетут из специального двустороннего нетканого материала, который соответствует нуждам военнослужащих и не блестит. Цвета сетей меняют в зависимости от времени года и пейзажа, поэтому сети создают под конкретные запросы бойцов. Активисты также вкладывают в посылки с маскировочными сетями письма, рисунки и открытки от детей, чтобы напомнить солдатам о доме.

«В химкинских школах регулярно проходят акции, в рамках которых дети пишут письма и открытки нашим солдатам. В школе искусств имени Верстовского, например, воспитанники рисуют картины. Эти картины и открытки мы отправляем бойцам. Военнослужащие передают, что им очень нравятся такие подарки. Они согревают их сердца и напоминают о домашнем уюте», — рассказала муниципальный депутат Ирина Спирина.

Акция по плетению маскировочных сетей в детском саду «Калейдоскоп» стала частью масштабной патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках. Муниципальный депутат Валентин Герасимов напомнил, что цель программы — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны.

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