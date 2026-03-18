В Химках 18 марта провели мастер-класс по плетению сетей для СВО

Патриотическая мастерская по плетению маскировочных сетей прошла 18 марта в библиотеке №3 в Химках. Жители округа освоили технику и изготовили сети для бойцов на передовой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие объединило жителей вокруг задачи помощи военнослужащим. Участники не только познакомились с технологией плетения маскировочных сетей, но и сразу применили навыки на практике. Работа требовала внимательности и взаимодействия, поэтому быстро перешла в формат командной деятельности.

К инициативе присоединилась лидер движения общественной поддержки Алина Шалимова. Она пообщалась с участниками и поддержала проект личным участием.

«Подобные инициативы имеют особое значение, поскольку позволяют объединить жителей вокруг конкретной и понятной задачи — оказания поддержки нашим военнослужащим. Плетение маскировочных сетей — это практический вклад, который напрямую влияет на безопасность бойцов, и важно, что к этой работе подключаются люди разных возрастов и профессий», — сказала Алина Шалимова.

Встречи в библиотеке проходят регулярно. Помимо плетения сетей, участники собирают гуманитарную помощь, которую вместе с химкинскими активистами направляют в зону СВО.

«Ключевым фактором эффективности такой деятельности является ее регулярность и вовлеченность жителей. Когда помощь носит системный характер, она обеспечивает стабильную поддержку и формирует прочную связь между тылом и передовой», — отметила депутат Галина Болотова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.