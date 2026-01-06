В Харькове был атакован энергетический объект
Энергетический объект получил повреждения в украинском Харькове. Местные жители услышали взрывы, рассказал в своем Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
«В городе Харьков поврежден энергетический объект», — отметил чиновник.
Пресс-служба Минобороны РФ атаку населенного пункта не подтверждала.
30 декабря сообщалось, что в Харькове прозвучали взрывы. Также там включалась воздушная тревога.
