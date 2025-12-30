сегодня в 05:59

В Одессе и Харькове раздались взрывы

В Одессе и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный СМИ.

«В Одессе прозвучал взрыв», — говорится в сообщении телеканала «Общественное».

Менее чем через 2 часа прогремела новая серия, сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак в соцсети X.

Кроме того, украинский портал «Новости. Live» сообщил, что взрывы прогремели в Харькове.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска, используя оперативно-тактическую авиацию, ударные дроны, ракетные подразделения и артиллерию, нанесли удары по 142 районам, где располагались важные объекты, используемые в интересах Вооруженных сил Украины.

