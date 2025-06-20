В Госдуме заявили о «большом количестве» обращений о пропавших без вести на СВО

Депутат Иванов заявил о «большом количестве» обращений о пропавших на СВО бойцах

Россияне отправляют «большое количество» обращений о военных, пропавших без вести в зоне спецоперации на Украине, заявил депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале . По его словам, в нижней палате парламента продолжают защищать права военных и их родственников.

«Учитывая большое количество обращений по пропавшим без вести и погибшим участникам СВО, отметил для себя два законопроекта», — написал парламентарий.

Иванов пояснил, что один из законопроектов упрощает процедуру вступления в наследство родных погибшего военнослужащего. По его словам, ранее граждане сталкивались с ситуациями, когда документы о смерти участника СВО приходят «гораздо позднее указанного в них дня фактической гибели».

«Соответственно, родные пропускают срок для принятия наследства, который по законодательству отсчитывается с даты смерти гражданина и вынуждены тратить время и силы на его восстановление», — объяснил парламентарий.

Этот законопроект в ряде случаев устанавливает, что срок принятия наследства начинается с даты появления соответствующей записи в органах ЗАГС. Документ также будет иметь обратную силу и распространяться на случаи открытия наследства с 1 января 2025 года, отметил законодатель.

Депутаты также приняли в первом чтении проект, предполагающий отмену уплаты госпошлины в случаях, когда родные бойца СВО обращаются в суд для признания военного без вести отсутствующим или погибшим.

Ранее Иванов рассказал, как воевавшего на спецоперации подполковника оставили без компенсации военной пенсии.