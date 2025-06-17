Системная проблема? Подполковника из зоны СВО оставили без выплат

Подполковник из Свердловской области, который несколько месяцев провел на СВО, остался без компенсации военной пенсии, рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в своем Telegram-канале . По словам законодателя, он обратился в Минобороны и выясняет, является ли это «системной проблемой» или «недоработкой отдельных должностных лиц».

Иванов рассказал, что на этой неделе к нему обратился подполковник из Камышловского района. В 2024 году офицер, будучи ветераном силовых структур, подписал контракт с Минобороны и отправился на СВО. С июня по октябрь того же года подполковник выполнял боевые задачи, но не получил компенсацию военной пенсии.

«С конкретными случаями продолжаю разбираться. Вместе с тем сейчас совместно с руководством Военно-социального центра Минобороны выясняю: или это системная проблема с выплатами, или недоработка отдельных должностных лиц», — рассказал парламентарий.

Депутат пообещал рассказать о результатах проверки после того, как получит информацию.