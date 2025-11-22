В Госдуме РФ призвали участников СВО заниматься бизнесом

Ветераны СВО могут попробовать себя в бизнесе. В течение первого года государство будет помогать им в этом, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, предпринимательская деятельность поможет социализации и адаптации ветеранов боевых действий. Кроме того, они смогут привлечь к своему бизнесу товарищей по службе.

Бессараб отметила, что в течение первого года государство будет помогать во многих деталях: с бизнес-планом, оформлением юридических документов, бухгалтерской отчетностью и т. д.

Она отметила, что раньше «не получалось соблюсти критерии нуждаемости», но после исключения из расчета доходов на члена семьи вознаграждений по контракту службы, компенсаций, связанных с военной травмой, у ветеранов СВО появилась возможность открыть собственный бизнес с господдержкой.

Ранее была задержана банда, похищавшая ветеранов СВО и вымогавшая у них боевые деньги. Преступники угрожали не только военным, но еще и их семьям.

