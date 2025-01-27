В Госдуме прокомментировали слова Буданова* об угрозе существования Украины

Слова главы ГУР МО Украины Кирилла Буданова* о том, что существование страны может оказаться под угрозой, говорят о плачевном внутреннем состоянии ВСУ, сообщил депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с Lenta.ru .

По словам политика, Буданов* — человек, возглавляющий разведку, он хорошо знаком с положением дел ВСУ, а потому может предполагать варианты дальнейшего положения их дел.

Депутат напомнил, что украинские силы терпят неудачи на поле боя. Этот факт и снятие командующих могут привести к конфронтации внутри Украины или даже к попытке переворота.

Алексей Чепа допускает, что может быть и внешнее воздействие на Украину, в результате которого власть в Киеве поменяется. Например, Запад может «отыграться» на президенте Украины Владимире Зеленском, считает депутат.

Ранее Буданов* заявил, что существование страны может оказаться под угрозой, если до лета 2025 года между Москвой и Киевом не начнутся «серьезные переговоры».

*Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.