сегодня в 20:00

Депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что главным признаком перелома в украинском конфликте является непрекращающееся наступление российских военнослужащих, сообщает «Лента.ру» .

«Сейчас наша армия наступает постоянно. Как, например, в Курахово, в Красноармейском: военные взяли все узловые, стратегические объекты и перешли к постоянному наступлению», — сказал Колесник.

Он подчеркнул, что российское наступление ведется по всей линии фронта, в то время как отступать бойцы ВС РФ перестали.

По словам политика, после испытаний новейшей отечественной баллистической ракеты «Орешник» украинские военные сильно деморализованы. Сломленный дух украинской армии особенно заметен под числу военнопленных и разведданным.

Украинцы не понимают за что они воюют и продолжают отступать. Российские подразделения больше не сталкиваются с ожесточенным сопротивлением, заключил Колесник.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на фронте в рамках специальной военной операции происходит переломный момент. Россия полностью перехватила стратегическую инициативу.