В Горловке ДНР после ударов ВСУ начались пожары в частных домах

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МЧС РФ: в Горловке ДНР потушили пожары в домах после обстрелов ВСУ

В Горловке Донецкой Народной Республики работники министерства чрезвычайных ситуаций потушили пожары, вызванные украинскими обстрелами. Снаряды попали в частные дома на улицах Григоращенко и Белинского, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

После обстрела начался пожар. Огонь уничтожил крышу и предметы, находившиеся на чердаке дома. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Во втором доме сгорели вещи на чердаке. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Пострадавших нет. Огонь тушили 12 работников и две автомобильные цистерны МЧС РФ.

Ранее сообщалось, что два сотрудника министерства чрезвычайных ситуаций пострадали из-за удара БПЛА ВСУ в Донецкой Народной Республике.