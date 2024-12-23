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В Германии рассказали, каковы шансы США и НАТО на поражение «Орешника»

Эксперт, подполковник зенитных подразделений бундесвера в отставке Юрген Розе заявил, что хотя США и НАТО и располагают новым поколением зенитных ракетных комплексов Patriot, но они вряд ли смогут успешно противостоять «облаку целей» «Орешника», сообщает РИА Новости .

По его словам, вероятность перехвата крайне мала, хотя и не невозможна.

«Когда такие ракеты как „Орешник“ движутся со скоростью, в десять раз превышающей скорость звука, перехватить их будет крайне сложно, поскольку время для успешного поражения очень краткое», — рассказал он.

Ранее Путин заявил, что Москва готова к технологической дуэли между новейшим оружием «Орешник» и ПВО Запада прямо сегодня.

Местом противостояния вооружений может быть Киев или любой другой город, пояснил российский лидер.