В двух районах Ростовской области уничтожены беспилотники ВСУ

В Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области уничтожены украинские беспилотники Вооруженных сил Украины, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

«На севере Ростовской области силы и средства ПВО отражают воздушную атаку врага. Уничтожены БПЛА в Миллеровском и Тарасовском районах», — отметил он.

О пострадавших не сообщается. Отражение воздушной атаки продолжается, отметил врио губернатора.

Ранее Вооруженные силы Украины в очередной раз обстреляли Курскую область. В результате вражеской атаки с применением беспилотника возле своего дома в деревне Обеста погиб мирный 63-летний мужчина.