В двух городах Кубани сработала ПВО
Системы ПВО отражают атаку беспилотников в небе над Краснодарским краем
В Славянском и Темрюкском районах прогремели взрывы — местные жители сообщают о примерно пяти хлопках и ярких вспышках со стороны залива, сообщает Shot.
По предварительным данным, средства противовоздушной обороны уничтожают украинские БПЛА, пытающиеся прорваться к объектам на побережье.
В связи с воздушной обстановкой аэропорт Краснодара приостановил вылеты и посадки воздушных судов.
Информации о пострадавших или разрушениях на земле пока не поступало.
