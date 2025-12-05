В двух городах Кубани сработала ПВО

Системы ПВО отражают атаку беспилотников в небе над Краснодарским краем

В Славянском и Темрюкском районах прогремели взрывы — местные жители сообщают о примерно пяти хлопках и ярких вспышках со стороны залива, сообщает Shot .

По предварительным данным, средства противовоздушной обороны уничтожают украинские БПЛА, пытающиеся прорваться к объектам на побережье.

В связи с воздушной обстановкой аэропорт Краснодара приостановил вылеты и посадки воздушных судов.

Информации о пострадавших или разрушениях на земле пока не поступало.

