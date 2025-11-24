В Дубне дети ветеранов СВО попробовали себя в практической стрельбе

В Дубне для детей ветеранов СВО чемпионы России по практической стрельбе провели мастер-класс. Мероприятие прошло в рамках городской программы адаптации ветеранов СВО и их семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Я привел сюда сына, поскольку уверен, что каждый мужчина должен уметь обращаться с оружием, а здесь этому учат профессионалы», — поделился ветеран СВО Андрей Гулин.

Тренер сборной России по практической стрельбе, живущий в Дубне, Андрей Киселев, сам ветеран СВО. Он делает особый акцент на уважении к оружию и безопасности на стрельбище. Некоторых участников мастер-класса оценил, как возможных перспективных спортсменов — если получается и нравится, приглашает в секцию.

Глава округа Дубна Максим Тихомиров поддержал инициативу. Администрация города уделяет особое внимание адаптации ветеранов СВО в мирной жизни. Для них и их семей работает целый ряд направлений социальной поддержки, проводятся экскурсии на предприятия в рамках программы по трудоустройству, развлекательные мероприятия.

«Самая высокая оценка для нас — яркие эмоции мальчишек и девчонок, которые сказали, что все было просто потрясающе», — отметил глава округа Тихомиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал оказывать поддержку и проявлять заботу о семьях участников СВО.

«Очень надеюсь, что в каждом муниципалитете семьи, которые нуждаются в особой заботе и внимании, получают необходимую помощь и поддержу, решаются вопросы, с которыми они сталкиваются. Еще раз прошу обратить на это внимание, собраться с коллегами, которые занимаются у вас территориями», — сказал Воробьев.