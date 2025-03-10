Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

В Долгопрудном проводится сбор гумпомощи для участников СВО

В Долгопрудном продолжается сбор гуманитарной помощи для участников специальной военной операции. В центр поддержки военнослужащих и их семей, расположенном на базе комплексного молодежного центра (ул. Молодежная, 18), постоянно поступают от жителей, предприятий, организаций продукты питания, средства гигиены, товары первой необходимости для наших защитников. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Мы регулярно приносим в центр гуманитарную помощь для наших доблестных воинов, всякий раз стараемся их чем-нибудь порадовать, положить в посылочку шоколад, печенье. Мои внуки в школе пишут письма для солдат, рисунки делают», — рассказала жительница Долгопрудного Вера Александровна.

Подключиться к сбору гуманитарной помощи может каждый. Перечень требующихся товаров — по ссылке.

В Долгопрудном продолжается кампания по набору военнослужащих по контракту.

Приглашаются граждане от 18 до 60 лет.

Подробную информацию о службе по контракту для жителей Долгопрудного можно получить в пункте отбора на военную службу по контракту (ул. Дирижабельная, д. 4). Он работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00. Задать дополнительные вопросы можно по телефонам: 8 (925) 223-35-40, 8 (985) 922-87-97.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.