В Долгопрудном детям участников СВО вручили подарки

Во вторник детям 6 семей участников СВО из Долгопрудного вручили подарки. Папы у них защищают Родину на спецоперации. А дома своих героев ждут жены и дети, сообщает пресс-служба администрации округа.

Встречу с семьями участников СВО провела депутат городского Совета депутатов Елена Андреева.

«Помогать семьям участников специальной военной операции — большая честь для нас. По обращениям граждан мы сформировали пакеты с гуманитарной помощью и сегодня вручаем их в неформальной, домашней обстановке», — сказала Андреева.

Беседуя за чашкой чая, дети рассказали, как проводят лето — в школьном лагере, с друзьями во дворе, делились планами на ближайшее время. Взрослые обсуждали дела насущные.

А еще ребята сказали, что довольны подарками.

«В пакетах — кроссовки, платье ко дню рождения, спортивный костюм — то, что детки и их мамы сами выбрали», — отметила Елена Андреева, добавив, что поддержка в городе оказывается на регулярной основе.

И это очень важно: наши герои должны быть уверены в том, что пока они защищают страну, об их семьях заботятся.

Родственники военнослужащих могут обратиться:

в отдел социальной поддержки и здравоохранения администрации г. о. Долгопрудный, телефон: 8 495 576-51-36;

в Центр поддержи участников специальной военной операции и их семей: ул. Молодежная, дом № 18. Телефон: 8 495 408-49-41;

в Государственный фонд «Защитники Отечества»: ул. Циолковского, д. 24. Телефон: 8 966 179-82-09.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.