В ДНР задержали женщину за призывы к терроризму

Спецслужбы ДНР задержали жительницу Мариуполя за призывы к терроризму

Спецслужбы ДНР задержали жительницу Мариуполя за призывы к терроризму и экстремизму, сообщили ТАСС в региональном УФСБ.

«Задержана жительница Мариуполя, неоднократно публиковавшая в социальных сетях призывы к насилию и террористической деятельности в отношении группы лиц, выделенной по признаку национальности», — сказано в сообщении.

Против подозреваемой возбудили уголовное дело.

Ранее в Подмосковье был задержан мужчина по подозрению в госизмене. Он собирал данные об энергетической инфраструктуре региона.