В ДНР вынесли заочный приговор наемнику из Швеции, воевавшему за ВСУ

30-летнего гражданина Швеции Теодора Пера Альбина Ровасаари Линда заочно приговорили к 14 годам лишения свободы в Донецкой Народной Республике. Мужчина обвиняется в наемничестве, сообщает ТАСС .

По данным следствия, Линд приехал на Украину весной 2022 года. Он прошел боевую подготовку и вступил в Интернациональный легион. В рядах ВСУ он воевал на территории ДНР до осени 2025 года.

За боевые действия против ВС РФ он получил от киевского режима более 3,4 млн рублей в эквиваленте в качестве вознаграждения.

В ДНР мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (наемничество). Его объявили в розыск. После поимки он должен будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее тела замерзших насмерть бразильских наемников были найдены под Купянском. Они жгли форму сослуживцев, чтобы согреться, но это не помогло.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.