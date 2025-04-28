В Дмитрове состоялся урок мужества «Успех в единстве поколений»

Дмитровское местное отделение партии «Единая Россия» провело урок мужества, посвященный патриотизму, преемственности традиций и поддержке участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В мероприятии, которое состоялось в Центральной библиотеке, приняли участие глава Дмитровского муниципального округа Иван Курданин, ветераны СВО Владимир Гасков и Сергей Горшенев, а также общественные деятели, волонтеры, депутаты, юнармейцы и кадеты.

Открывая урок, Иван Курданин сказал, что в Дмитровском округе мероприятия, направленные на военно-патриотическое и духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, проводятся постоянно. А жители округа, оказывая поддержку участникам СВО, на деле подтверждают слова президента Владимира Путина, что патриотизм и любовь к Родине — это общенациональная идея.

«Гуманитарная помощь бойцам, забота об их семьях — все это укрепляет дух наших защитников. Я видел, как бережно они хранят детские письма и рисунки, которые им отправляют из тыла. Воины украшают ими свои блиндажи. Для них это напоминание о том, что в них верят и ждут!»

Владимир Гасков и Виктор Колосов, волонтер с 10-летним стажем, один из основателей военно-патриотического объединения «Юный разведчик», подтвердили слова главы округа, отметив, что каждое доброе дело в тылу является вкладом в общую Победу.

В рамках урока мужества состоялся показ документального фильма «Перемиловская высота» о ключевых событиях ноября-декабря 1941 года. Роман Сунгуров, депутат Совета депутатов округа, дополнил кинопоказ рассказом о героических боях под Яхромой и историей создания мемориала на Перемиловской высоте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.