В Дании заявили, что Украина должна отказаться от территорий ради мира

Руководитель Датской народной партии и член парламента Дании Мортен Мессершмидт заявил, что Украина должна отказаться от территорий ради достижения мира, сообщает « Газета.ru ».

При этом он отметил, что Украину нельзя принимать в Евросоюз и НАТО, пока она воюет.

По словам депутата, Дания должна провести новую политику в отношении Киева, так как для Датской народной партии «достигнут предел боли».

Также он отметил, что после окончания конфликта следует поставить войска НАТО у границ с РФ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о согласии Киева на то, что приглашение в НАТО и гарантии могут распространяться только на подконтрольные Украине территории.

Украинский лидер при этом подчеркнул, что формально Украина должна быть приглашена в альянс с учетом границ 1991 года. По его словам, это требуется для завершения конфликта.