В Брянской области силы ПВО сбили украинский беспилотник
Богомаз: ПВО сбили беспилотник ВСУ самолетного типа над Брянской областью
Фото - © РИА Новости
Во второй половине дня 3 января в Брянской области силами ПВО обнаружен и ликвидирован украинский беспилотник самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил Богомаз.
Глава Брянской области поблагодарил российских военных за то, что оперативно отреагировали и ликвидировали опасный объект.
Ранее Богомаз сообщил, что ВСУ использовали минометы для обстрела Брянской области. В результате вражеских действий погиб мирный житель.