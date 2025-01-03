В Брянской области силы ПВО сбили украинский беспилотник

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Во второй половине дня 3 января в Брянской области силами ПВО обнаружен и ликвидирован украинский беспилотник самолетного типа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — сообщил Богомаз.

Глава Брянской области поблагодарил российских военных за то, что оперативно отреагировали и ликвидировали опасный объект.

Ранее Богомаз сообщил, что ВСУ использовали минометы для обстрела Брянской области. В результате вражеских действий погиб мирный житель.