Богомаз сообщил о гибели человека под Брянском из-за минометного обстрела ВСУ
Киевский режим в очередной раз обстрелял Брянскую область. Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) применили минометы, в результате чего погиб мирный житель, об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Происшествие случилось в селе Кирилловка Климовского района Брянской области. По словам Богомаза, семья погибшего получит материальную помощь.
«К сожалению, в результате террористической атаки погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего», — рассказал губернатор.
На местах минометного обстрела со стороны ВСУ в настоящее время работают оперативные службы. Другие подробности случившегося уточняются.