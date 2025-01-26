В Британии рассказали, чем закончится конфликт на Украине

Конфликт на Украине имеет четыре сценария завершения от разгрома до переговоров с сильной позицией Киева, пишет газета "Известия" со ссылкой на британское издание The Times.

Статья с заголовком «Картина на поле боя никогда еще не была такой мрачной» вышла 24 января. В ней указано, что в 2024 году Россия смогла присоединить в шесть раз больше территории, чем в 2023 и Украине грозит полный разгром.

В качестве второго сценария указывается разделение страны на фоне при прекращении военной помощи Запада.

Третий вариант предполагает «прекращение огня» под некие гарантии безопасности со стороны Запада.

В последнем сценарии рассматривается сильный Киев и слабая позиция Москвы.

Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с Россией.