В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал водитель

Спецоперация

Украинский дрон атаковал работающую в поле сельхозтехнику в Белгородской область. В результате атаки пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму, кровоизлияние глаза и ссадины правой кисти.

Мужчину перевезут в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.

Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на четыре муниципальных образования в Белгородской области.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.