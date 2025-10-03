В Белгородской области в результате атаки дрона ВСУ пострадал водитель
Украинский дрон атаковал работающую в поле сельхозтехнику в Белгородской область. В результате атаки пострадал водитель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
У пострадавшего диагностировали минно-взрывную травму, кровоизлияние глаза и ссадины правой кисти.
Мужчину перевезут в областную клиническую больницу для дальнейшего лечения.
Ранее Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили атаки с применением беспилотных летательных аппаратов на четыре муниципальных образования в Белгородской области.
