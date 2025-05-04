В Белгородской области из-за ударов ВСУ пострадали 20 храмов. Некоторые строения невозможно восстановить, рассказал РИА Новости представитель Белгородской и Старооскольской епархии Федор Клюйко.

Одни храмы в регионе незначительно пострадали от атак. Их удалось восстановить.

Так, в Прохоровке есть храм, который атаковал беспилотник ВСУ. На его восстановление ушел месяц. Аналогичная ситуация со строениями в Малом городище, Журавлевке и Муроме.

Ранее боевики ВСУ нанесли удары по Белгородской области. Пять жителей пострадали.