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В Белгородской области госпитализировали мужчину после удара дрона по грузовику

В Белгородской области мужчина обратился в больницу после удара украинского дрона по грузовому автомобилю, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Инцидент произошел в Валуйском округе. За весь число пострадавших выросло до пяти.

Состояние мужчины, который обратился в больницу, оценивается как удовлетворительное. Он был госпитализирован в областную клиническую больницу с баротравмой.

Представители киевского режима продолжают атаковать российскую Белгородскую область, из-за чего еще два мирных жителя с ранениями различной степени тяжести попали в больницу.