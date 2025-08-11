В Арзамасе сработала ПВО
ПВО отразила атаку беспилотников на Нижегородскую область
В Арзамасе (Нижегородская область) произошла серия мощных взрывов. По данным Telegram-канала Shot, очевидцы сообщают о 4-7 громких хлопках в восточной части города, от которых срабатывали автомобильные сигнализации.
В небе наблюдалось густое дымное облако после работы ПВО. Предварительно, система отражала атаку украинских беспилотников.
Данных о разрушениях или пострадавших пока не поступало.
Накануне в Туле при аналогичном нападении на гражданский объект погибли два человека.