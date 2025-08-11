В Арзамасе сработала ПВО

сегодня в 05:52

В Арзамасе (Нижегородская область) произошла серия мощных взрывов. По данным Telegram-канала Shot , очевидцы сообщают о 4-7 громких хлопках в восточной части города, от которых срабатывали автомобильные сигнализации.

В небе наблюдалось густое дымное облако после работы ПВО. Предварительно, система отражала атаку украинских беспилотников.

Данных о разрушениях или пострадавших пока не поступало.

Накануне в Туле при аналогичном нападении на гражданский объект погибли два человека.