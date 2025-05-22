Уже 4-я атака: глава Беловского района пострадал при ударе БПЛА по его авто

Хинштейн: глава Беловского района получил травмы при атаке БПЛА по его авто

Украинская сторона ударила дроном по автомобилю главы Беловского района Николая Волобуева. Он успел выбежать из транспортного средства, но был травмирован, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

В данный момент Волобуев находится в больнице. У него обнаружили травмы бедра и руки. По словам Хинштейна, это уже 4-й раз, когда глава района попадал под удар ВСУ.

«Совсем недавно Николай Викторович был контужен, когда развозил хлеб нашим жителям. Только после моего прямого указания поехал в Курскую областную больницу», — написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

По его мнению, Николая Волобуева следует представить к госнаграде, список достойных кандидатов уже формируется по поручению президента РФ Владимира Путина. Глава района присутствовал на встрече с российским лидером.

Хинштейн заявил, что пока не может выйти на связь с Волобуевым, так как у того выключен телефон. Врио губернатора обещал сообщить подробности о состоянии пострадавшего сразу же, когда они станут известны.