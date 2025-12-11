«Утонет за 72 часа»: на Украине предрекли затопление Сум
Фото - © РИА Новости, Станислав Красильников
Украинское издание «Фокус» опубликовало материал, в котором со ссылкой на военного эксперта Олега Жданова предупредило о катастрофических последствиях потенциальных ударов российских войск по критической инфраструктуре города Сумы. По оценке специалиста, столица Сумской области может утонуть за трое суток, если ВС РФ атакуют объекты водоснабжения, сообщает Lenta.ru.
По оценкам эксперта, под наибольшей угрозой находится система водоснабжения и очистные сооружения. Если их вывести из строя, то Сумы могут столкнуться с немедленным затоплением.
«Если очистные сооружения перестанут принимать сточные бытовые воды — все, город за несколько дней просто утонет», — цитирует издание.
На данный момент в Сумской области, как и по всей Украине, происходят экстренные отключения света, что является следствием уже нанесенных ударов по энергетической инфраструктуре страны.
После недавнего удара по Сумам в городе уже возникали проблемы с водой и электроэнергией.
