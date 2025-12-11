«Утонет за 72 часа»: на Украине предрекли затопление Сум

Украинское издание «Фокус» опубликовало материал, в котором со ссылкой на военного эксперта Олега Жданова предупредило о катастрофических последствиях потенциальных ударов российских войск по критической инфраструктуре города Сумы. По оценке специалиста, столица Сумской области может утонуть за трое суток, если ВС РФ атакуют объекты водоснабжения, сообщает Lenta.ru .

По оценкам эксперта, под наибольшей угрозой находится система водоснабжения и очистные сооружения. Если их вывести из строя, то Сумы могут столкнуться с немедленным затоплением.

«Если очистные сооружения перестанут принимать сточные бытовые воды — все, город за несколько дней просто утонет», — цитирует издание.

На данный момент в Сумской области, как и по всей Украине, происходят экстренные отключения света, что является следствием уже нанесенных ударов по энергетической инфраструктуре страны.

После недавнего удара по Сумам в городе уже возникали проблемы с водой и электроэнергией.

