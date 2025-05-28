Ушаков: Трампа недостаточно информируют об атаках Украины по РФ

Помощник президента РФ Юрий Ушаков считает, что американского лидера Дональда Трампа недостаточно информируют об атаках Украины по мирным российским городам. Журналист ВГТРК Павел Зарубин опубликовал в Telegram-канале видео разговора с Юрием Ушаковым.

По словам Ушакова, Москва читает и «отслеживает» высказывания Трампа, который недавно заявил, что президент РФ Владимир Путин «играет с огнем». В Кремле пришли к выводу, что республиканец не знает всех реалий украинского конфликта.

Как отметил Ушаков, Трампа не информируют о том, несколько часто дроны ВСУ атакуют российские города. Президент США знает лишь об ответных мерах, принятых Россией.

«Причем до конца не понимает, что мы бьем исключительно по объектам военной инфраструктуры или по объектам военно-промышленного комплекса Украины», — отметил Ушаков.

Ранее Трамп назвал Путина «играющим с огнем» и заявил, что спас Россию от «многих плохих вещей». До этого американский лидер выразил недовольство российскими ударами по военным объектам на Украине.