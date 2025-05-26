Пленный украинский боец: в районных ТЦК отправляют на фронт даже с гепатитом

Пленный боец ВСУ Виталий Суббота раскритиковал руководителей украинских Территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог российских военкоматов) за отправку на фронт всех подряд в рамках мобилизации, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Уроды! Всех подряд хватают. И там были и с гепатитом. <…> Им нужно делать план за день. Если не сделаешь план, пойдешь сам. Вот они гребут в последнее время всех подряд. Скашивают и все», — заявил украинский военнопленный.

Ранее пресс-служба министерства обороны Украины сообщала, что сотрудники полиции начнут отлавливать и доставлять в районные ТЦК ограниченно годных к службе граждан.

В первую очередь при нововведении пострадают мужчины, утратившие статус ограниченно годных к воинской службе и вовремя не прошедшие медкомиссию.