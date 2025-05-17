На Украине начнут ловить и отправлять в ТЦК ограниченно годных граждан

Полиция на Украине начнет отлавливать и доставлять в районные территориальные центры комплектования (ТЦК) ограниченно годных к службе граждан, сообщает РЕН ТВ .

«Работники полиции на основе обращений ТЦК будут осуществлять административные задержания и доставлять военнообязанных граждан к ближайшим районным ТЦК», — говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Украины.

Отмечается, что полиция и военкоматы будут обмениваться данными о военнообязанных в электронной форме. В первую очередь пострадают те, кто утратили статус ограниченно годных к воинской службе и вовремя не прошли медкомиссию.

По всей территории Украины ведется розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявляются в места массового скопления людей.

Ранее облавы прошли в ресторанах и ночных клубах крупных городов Украины, а также на концерте «Океана Эльзы» в Киеве. Сотрудники ТЦК в поисках «ухилянтов» побывали даже в стриптиз-клубах.