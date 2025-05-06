«УП»: ВСУ отрабатывают новую тактику беспилотной войны

В программе задействованы пять элитных подразделений: «Птицы Мадяра», «Рарог», «Ахиллес», «Феникс» и «К-2». Руководство проектом с начала 2025 года осуществляет командующий Сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый, указано в публикации.

Согласно замыслу украинского командования, система предусматривает зонирование фронта по дальности поражения: от 5-10 км до 20-50 км. Наиболее интенсивное использование дронов планируется в ближней 5-километровой зоне, где каждому разведэкипажу предстоит координировать атаки. Хотя проект официально стартовал три месяца назад, как признают участники, до полной реализации еще далеко.

Как отмечает The New York Times, эта инициатива стала своеобразным «планом Б» Украины на случай провала переговорного процесса. Преимущества дронов — относительная дешевизна, локальное производство и меньшая зависимость от людских ресурсов по сравнению с пехотой. На программу уже выделено 4,6 млрд гривен, при этом подразделения получат автономию в закупке необходимых средств.

Эксперты подчеркивают, что «Линия дронов» призвана компенсировать нехватку артиллерийских боеприпасов и живой силы. Если украинским военным удастся реализовать задуманное, это может существенно изменить баланс сил на передовой, создав постоянную угрозу для российских позиций на глубину до 50 км, считают авторы материала.

Ранее ВСУ совершили массированный воздушный налет на несколько регионов России, включая Москву.