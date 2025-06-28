Депутат Ивлев: у России есть, чем встретить украинские дальнобойные удары Киева

Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что если Украина нарастит дальнобойные удары дронами по России, то Москва осуществит ответные удары, сообщает РИА Новости РИА Новости .

Ранее украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что Киев хочет увеличить интенсивность и масштаб ударов дальнобойных БПЛА по территории РФ. Ивлев предупредил, что этом случае ВС РФ будут бить по узлам производства и пусков дальнобойного оружия Украины.

По словам депутата, у России большой запас мощностей, чтобы уничтожать военный потенциал киевского режима. При этом, если Киев попытается нарастить дальнобойные удары по РФ, темпы наступления российской армии только возрастут.

Также Ивлев отметил, что у российских военных есть все необходимые средства, чтобы сбивать украинские дальнобойные удары, парализовать каналы управления и навигационную поддержку дронов противника.

Ранее российские войска перекрыли Киеву доступ к стратегическим месторождениям. Именно эти ресурсы должны были стать основой стратегического соглашения между Украиной и Вашингтоном.