Умерова предупредили об ответе на дальнобойные удары по России
Фото - © РИА Новости
Депутат Госдумы от крымского региона генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил, что если Украина нарастит дальнобойные удары дронами по России, то Москва осуществит ответные удары, сообщает РИА НовостиРИА Новости.
Ранее украинский министр обороны Рустем Умеров заявил, что Киев хочет увеличить интенсивность и масштаб ударов дальнобойных БПЛА по территории РФ. Ивлев предупредил, что этом случае ВС РФ будут бить по узлам производства и пусков дальнобойного оружия Украины.
По словам депутата, у России большой запас мощностей, чтобы уничтожать военный потенциал киевского режима. При этом, если Киев попытается нарастить дальнобойные удары по РФ, темпы наступления российской армии только возрастут.
Также Ивлев отметил, что у российских военных есть все необходимые средства, чтобы сбивать украинские дальнобойные удары, парализовать каналы управления и навигационную поддержку дронов противника.
Ранее российские войска перекрыли Киеву доступ к стратегическим месторождениям. Именно эти ресурсы должны были стать основой стратегического соглашения между Украиной и Вашингтоном.