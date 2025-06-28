С каждым новым участком освобожденных Россией территорий Украина теряет доступ к критически важным месторождениям редкоземельных металлов, пишет ТАСС со ссылкой на американское издание New York Times.

«Российские войска установили контроль над богатым месторождением лития в Донецкой области, лишив Киев ключевого актива для потенциального партнерства с США», — отмечают журналисты.

Особую остроту ситуации придает тот факт, что именно эти ресурсы должны были стать основой стратегического соглашения между Украиной и Вашингтоном, подписанного в конце апреля.

«Чем больше территорий переходит под российский контроль, тем меньше сырья остается у украинских властей для выполнения обязательств перед американцами», — подчеркивает издание.

Следующим логичным шагом станет выход российских подразделений к залежам титана и урана, что окончательно подорвет экономические амбиции Киева. На этом фоне ратифицированное Верховной радой соглашение о создании совместного с США инвестиционного фонда для разработки недр выглядит все более призрачной перспективой, сказано в публикации.

Ранее российские войска установили контроль над половиной села Юнаковка в Сумской области.