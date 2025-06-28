Российские войска усиливают наступление на Сумском направлении

Марочко: российские подразделения за неделю продвинулись в Юнаковке

За последние семь дней российские подразделения значительно укрепили свои позиции в Сумской области, установив контроль над половиной села Юнаковка, сообщил ТАСС военный аналитик Андрей Марочко.

Продвижение отмечается как в самом населённом пункте, так и на прилегающих территориях. Северная часть Юнаковки полностью перешла под контроль российских сил, тогда как бои за южную часть продолжаются с переменной интенсивностью.

Одновременно с этим зафиксировано продвижение российских войск в Днепропетровском направлении, что создаёт угрозу охвата украинской группировки.

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский в резких выражениях раскритиковал переброску резервов на Сумское направление, назвав это «тактической ошибкой командования».