Украину устраивает перемирие по линии фронта

сегодня в 11:50

Украина не против принять перемирие по линии фронта. Но Киев не хочет допустить, чтобы западные страны официально признали контроль РФ над новыми территориями, рассказали Telegraph источники, сообщает Lenta .

Президент страны Владимир Зеленский и Верховная рада Украины не могут самостоятельно поменять территориальное устройство государства, поскольку это нарушает Конституцию. При этом Зеленский признал, что вернуть территории военным путем невозможно.

Президент Украины сказал, что готов искать дипломатические варианты решения вопроса.

Ранее WSJ писало, что президент России Владимир Путин может предложить американскому коллеге Дональду Трампу признать за РФ ряд территорий. В обмен Москва якобы должна будет вывести вооруженные силы из некоторых районов.