Украинцы сняли погоню «кукурузника» за российским дроном

В Одессе утром в субботу жители сняли на видео самолет-«кукурузник», который преследовал российский ударный дрон, сообщает издание «Страна».

Украина применяет легкомоторную авиацию для борьбы с беспилотниками ВС РФ.

На видео показано, что самолет догоняет БПЛА и потом летит с ним параллельным курсом.

В июле ВС РФ атаковала Украину рекордным числом дронов. По территории противника было запущено около 6,3 тыс. аппаратов, что на 1300% больше, чем в аналогичный период 2024 года.