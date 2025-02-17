Украинцы объявили голодовку в СИЗО Воронежа, чтобы не служить в ВСУ

В СИЗО Воронежа трое украинцев-нелегалов объявили голодовку, чтобы их не депортировали на родину. Арестанты боятся, что после депортации их мобилизуют в ВСУ, сообщает SHOT .

5 февраля в воронежский изолятор временного содержания (ИВС) поступили трое граждан Украины 32, 37 и 40 лет, которые нелегально жили в России. Предварительно, с весны их могут депортировать на Украину, однако сами арестанты не хотят возвращаться домой.

Несколько дней назад три украинца объявили, что престают принимать пищу и готовы отказаться от воды. Таким образом они протестуют против ожидаемой депортации, поскольку на родине их должны мобилизовать.

«Мужчины заявляют, что лучше будут голодными в изоляторе, чем погибнут в числе ВСУ», — утверждает издание.

На Украине продолжает идти всеобщая мобилизация. Ранее стало известно, что в украинскую армию могут мобилизовать 51-летнего певца Андрея Данилко, известного под сценическим псевдонимом Верка Сердючка.