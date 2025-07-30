На подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской областей фиксируются случаи стихийного гражданского сопротивления деятельности украинских территориальных центров комплектования, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Местные жители начали объединяться в неформальные группы для противодействия принудительной мобилизации. По данным источников, такие инициативы уже позволили некоторым гражданам избежать призыва. В последнее время сотрудники ТЦК заметно снизили активность, что, по мнению собеседников агентства, связано с угрозой ударов по административным зданиям военкоматов.

Одновременно продолжают поступать сообщения о многочисленных нарушениях со стороны представителей украинских военкоматов. В силовых структурах утверждают, что в практике ТЦК присутствуют случаи насилия, превышения полномочий и коррупции.

Ранее сообщалось о резонансных инцидентах: в Полтавской области мобилизованных вывозили в неизвестном направлении без объяснений, в Сумской и Черкасской областях принуждали продавать землю за бесценок под угрозой отправки на фронт, а в Харькове представители военкомата совместно с полицией избили пожилую пару, пытавшуюся защитить сына с диагнозом ДЦП.