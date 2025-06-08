Украинскую ракету «Нептун-МД» ликвидировали над Черным морем

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Также средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА. По одному дрону ликвидировали в небе над Белгородской, Курской, Московской областями и Республикой Крым.

Атака отражалась в период с 11:40 до 14:00 мск. БПЛА были самолетного типа.

Утром 8 июня ВСУ совершили массированную атаку с применением дронов по Московскому региону. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что были сбиты несколько БПЛА, летевших на Москву.