Украинскую ракету «Нептун-МД» ликвидировали над Черным морем
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Дежурные средства ПВО уничтожили украинскую управляемую ракету «Нептун-МД» над акваторией Черного моря, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Также средства ПВО сбили четыре украинских БПЛА. По одному дрону ликвидировали в небе над Белгородской, Курской, Московской областями и Республикой Крым.
Атака отражалась в период с 11:40 до 14:00 мск. БПЛА были самолетного типа.
Утром 8 июня ВСУ совершили массированную атаку с применением дронов по Московскому региону. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что были сбиты несколько БПЛА, летевших на Москву.