Пленный украинский военнослужащий рассказал, как командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправило его и других пенсионеров без какой-либо военной подготовки на заведомо невыполнимое задание, пишет РИА Новости .

«Два года я служил, и меня ни разу не отправили на подготовку. Ни разу. Ни на какую. Ротный сказал, что собирайся. За тобой заедут. <…> Вы там три дня пробудете и вернетесь на свои места. Первый день вообще ничего там не делали. На следующее утро был прилет. Одного ранило. Я запросил на эвакуацию», — рассказал пленный.

По словам бойца ВСУ, командование до самого вечера обещало ему, что всех обязательно эвакуируют, но потом сообщило, что заберут только раненного, а к ним направят еще двух человек.

Пленный также рассказал, что украинцы первое время верили президенту Владимиру Зеленскому, который со стадиона обещал остановить войну и встать на колени перед каждой матерью, потерявшей сына. Но на самом деле все оказалось иначе — он отвернулся от народа.

Ранее сообщалось, что на Украине требования к мобилизации ужесточились. Теперь сотрудники ТЦК (местный военкомат — ред.) отправляют на службу даже тех, кто успел получить специальную бронь, предоставляющую право не вступать в ряды ВСУ.