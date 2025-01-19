Украинский боец с позывным Мучной признался, что населенный пункт Котлино под Покровском перешел под контроль ВС РФ. При этом по данным Deep State, поселок все еще под ВСУ, сообщает Telegram-канал «Политика страны».

«Котлино — минус, враг закрепляется на последних позициях и продолжаются стабилизационные меры. Отходя с позиций, было взорвано здание и стволы шахты», — написал Мучной.

От Котлино до трассы Покровск-Павлоград больше нет населенных пунктов — до дороги остается всего чуть более четырех километров. По это трассе ВСУ снабжают свои подразделения под Покровском.

Ранее группировка российский войск «Центр» освободила от украинских формирований населенный пункт Воздвиженка в Донецкой Народной Республике.